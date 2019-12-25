Несогласованность ряда вопросов в рамках договора о Союзном государстве между Россией и Беларусью не говорит о кризисе в отношениях. Об этом в среду, 25 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

По его словам, уровень интеграции между странами в настоящий момент уже настолько высок, что "какие-то шероховатости неизбежны". В ответ на вопрос о сроках подписания "дорожных карт", Песков назвал эту процедуру формальностью.

"Главное - что они согласованы. Это реальное большое достижение", - сказал представитель Кремля. Песков также прокомментировал заявление Лукашенко о том, что Минск вынужден искать альтернативные источники поставок нефти.

По словам представителя Кремля, Беларусь имеет право воспользоваться любыми вариантами поставок нефти. В администрации президента РФ подобные решения не считают недружественными, заверил он. Накануне Лукашенко пожаловался на отказ России продавать газ за российские рубли.

Позже он заявил, что Минск может реверсом качать нефть через Польшу. Также он заявил, что Россия каждый год повышает цены и "завинчивает гайки" в отношении Беларуси. В результате растет торговый недостаток Минска и уже достиг $9 млрд.







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