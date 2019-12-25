Какие закуски будут интересно смотреться и порадуют вас и ваших гостей вкусом?

Рулетики из семги с творожной начинкой

Вам понадобится 120 грамм слабосоленой семги, 50 грамм творога, 100 грамм огурца, зубчик чеснока, 10 грамм французской горчицы, соль и перец по вкусу.

Выложите творог в миску и смешайте его с горчицей. Мелко порежьте огурец. Чеснок раздавите плоской стороной ножа и добавьте эти ингредиенты в творожную массу. Поперчите и посолите. Тщательно перемешайте. Выложите немного начинки на край ломтика семги, сверните в рулетик и зафиксируйте маленькой шпажкой или зубочисткой.

Картофельная закуска с лососем

Возьмите 12 мелких картофелин, 150 грамм слабосоленого лосося, пучок укропа, чайную ложку кунжутного масла, чайную ложку семян кунжута, 12 перышек зеленого лука, перец по вкусу.

Картофель тщательно вымойте и готовьте на пару 15-20 минут. Остудите. Срежьте картофель сверху и снизу, поперчите, посыпьте нарубленным укропом и заверните картофель в небольшие ломтики лосося, закрепив зеленым луком. На каждый картофель добавьте буквально по капле кунжутного масла для аромата и немного присыпьте семенами кунжута.

Семга с муссом из авокадо

Подготовьте 2 авокадо, лайм, 100 мл сливок, лист желатина, 100 грамм копченой семги, соль и перец по вкусу.

Семгу нарежьте небольшими кубиками, сбрызните соком лайма, поперчите и добавьте немного цедры. Все тщательно перемешайте и уберите в холодильник. Замочите лист желатина в холодной воде. Взбейте большую часть сливок в крепкую пену, а остальное нагрейте в сотейнике, а затем растворите в теплых сливках желатин. Мякоть авокадо разомните вилкой в пюре, добавьте цедру лайма, посолите, поперчите и смешайте с теплыми сливками. Аккуратно добавьте взбитые сливки, чтобы пена не осела. Выложите мусс из авокадо в подходящие стаканчики и сверху подавите семгу. Подавайте закуску охлажденной.

Бутерброды с семгой и сливочным сыром

Понадобится 8 ломтиков ржаного хлеба, 16 ломтиков слабосоленой семги, 100 грамм сливочного сыра, несколько веточек укропа, несколько перьев зеленого лука, молотый перец по вкусу, половинка лимона.

В небольшой миске смешайте сливочный сыр с нарубленной зеленью, а затем немного поперчите. Из хлеба вырежьте стаканом кружочки и равномерно намажьте на них сливочный сыр с зеленью. Сверху выложите семгу, красиво закрутив каждый ломтик. Украсьте укропом и цедрой лимона.

Закуска из семги с цукини

Возьмите 2 цукини, 100 грамм копченой семги, соль и перец по вкусу, 3 столовые ложки оливкового масла, несколько веточек укропа.

Цукини нарежьте вдоль очень тонких ломтиками и обжарьте на горячей сковороде в оливковом масле буквально по 1-2 минуты с каждой стороны. На каждый ломтик цукини выложите по ломтику рыбы, добавьте немного укропа, посолите и поперчите. Закрутите цукини с семгой в рулетики и закрепите зубочисткой.

Слоеные рулетики с семгой

Понадобится пласт слоеного теста, 100 грамм сливочного сыра с травами, 100 грамм копченой семги, столовая ложка мака, яичный желток, перец по вкусу.

Раскатайте тесто, сделав круг. Разрежьте круг на 16 равных частей (треугольников). Смажьте каждую часть сливочный сыром с травами и на самую широкую часть треугольника выложите небольшой кусочек семги. Слегка поперчите. Смочив руки в воде, скатайте треугольники рулетиком и выложите их на противень с пергаментной бумагой. Смажьте яичным желтком и посыпьте маком. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут до золотистой корочки.

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