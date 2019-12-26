Деловые Сводки
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|На Одесчине избили женщину-военнослужащего - Загороднюк взял дело под личный контроль
|26.12.2019 08:07
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области ... Дело беру под личный контроль", - подчеркнул министр.
Он сообщил, что в Одессе сейчас находится его первый заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.
Параллельно, по словам Загороднюка, Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы Военную прокуратуре.
"Детали сообщу после того, как выясню все подробности", - отметил министр.