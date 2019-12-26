Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Всего было вместе 146 карпатских трембит и рогов. Рекорд Украины установлен", - отметила регистратор национального рекорда Татьяна Розвадовская.

Инициатором этого рекорда выступил музыкант рок-группы "Кораллі" Мишко Адамчак.

"Мы с группой почти 15 лет используем трембиту как музыкальный инструмент. С нами трембиту увидели страны Европы и Япония. Идея установить рекорд по трембитанию пришла сама собой. Мы часто используем на сцене 1-2, иногда 5 трембит, но я подумал, а почему не собрать большое количество трембит и сделать с ними громкое действо, чтобы показать, какие у нас есть украинские традиции в Карпатах и приурочить все к Рождественским праздникам... Основную мелодию заиграют коренные гуцулы, а им помогают все желающие", - рассказал Адамчак.

Он отметил, что к рекорду привлекали людей через сеть Интернет. Для этого "Кораллі" даже организовали специальные курсы.

"Люди учились держать инструмент, извлекать звук из инструмента. У всех получилось, ни один человек не ушел, не научившись играть на этом инструменте. Трембиты мы собрали со всей Украины: Карпаты, Львов, Киев, Ривне, Днипро. Мы не ставили себе цель привезти самую длинную трембиту, а есть информация, что она может достигать и 7 метров, у нас играют на трембитах 3 - 3,5 м", - утверждает музыкант.

Научился играть на трембите и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который тоже присоединился к трембитанию с инструментом. В то же время, для рекорда в Ивано-Франковск приехали около 30 человек из Буковины, Закарпатья и Верховинщины.

"Без трембиты у гуцулов нет коляды... Идут в церковь сначала, а потом колядуют священнику. Тогда и трембиты играют. А колядуют — не меньше часа. Потом идут по разным домам. Чтобы хорошо играть, надо иметь хорошие легкие. Держит еще ремень-пояс, его надо потуже затянуть", - рассказал один из участников мероприятия Николай Паук из Делятина.

Он добавил, что трембита должна плакать, а такой инструмент не каждый мастер может сделать.

"Чтобы была хорошая трембита ее надо делать из громовицы, дерева, в которое ударил гром. Идеально – из ели. Лучшая длина для трембиты – 3 метра и 15 сантиметров. Секреты у меня есть. Отец мне успел передать в последние минуты перед смертью", - отметил мастер Василий Грималюк и добавил, что секрет изготовления инструмента на Гуцульщине мастер может сказать в жизни только один раз, когда уже чувствует, что не сможет больше работать.

Трембита, тримбита, редко тромбита — украинский народный духовой мундштуковый (дульцевый) музыкальный инструмент. Имеет вид деревянной трубы без вентилей и клапанов, иногда обернутой березовой корой.

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