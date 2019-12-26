Деловые Сводки
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|26.12.2019 11:30
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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким же привычным явлением в жизни, как и путешествие автобусом или поездом", – отметил Криклий.
По его словам, оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость авиабилетов на внутренние рейсы.
Кроме того, за бюджетные средства планируется реконструкция и строительство новых аэропортов в регионах – в Днипре, Мукачево и Измаиле. Также идет активная работа над привлечением частных инвесторов к развитию региональных аэропортов. В частности, планируется концессия аэропортов Херсона, Черновцов и Запорожья.
За пять лет количество украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки достичь 32 млн пассажиров, добавил Криклий.
Напомним, за 11 месяцев 2019 года пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,7% и составили более 22,5 млн пассажиров, в том числе на международном сообщении – на 20% и составили 20,4 млн пассажиров.