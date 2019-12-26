Об этом в интервью изданию Milliyet сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

"Мы хотим начать совместное с Турцией производство самолетов, в частности Ан-188 ГП «Антонов». Два года тому назад мы продемонстрировали на выставке один из крупнейших грузовых самолетов в мире — Ан-124 «Руслан». Однако, может вызвать большое удивление у зрителей участие в авиашоу в Турции крупнейшего грузового самолета Ан-224 «Мрия». Переговоры по этому вопросу продолжаются", - сказал дипломат.

По его словам, Украина также изучает достижения турецкой оборонной промышленности в производстве систем авионики и рассматривает возможность замены российских систем на самолетах «Антонов» турецкими аналогами.

«Мы высоко оцениваем систему авионики ASELSAN. В этом проекте опыт Турции в области авионики привлекает внимание Украины», - подчеркнул глава украинского диппредставительства.

Он также отметил, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере уже достигло стратегического уровня, а общие проекты по производству самолетов откроют широкие перспективы на мировом рынке.

Как известно, в мае этого года во время международной выставки IDEF‘19 в Стамбуле, государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" подписало серию контрактов с турецкой компанией Aselsan о поставках товаров военного назначения для потребностей ВСУ и других силовых подразделений.

Ан-188 - проект украинского перспективного среднего многоцелевого военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки, анонсированный на 51-м Международном авиасалоне в Ле-Бурже 2015 года. По своей сути является модификацией Ан-70 с четырьмя турбореактивными двигателями производства АО «Мотор Сич» - Д-436-148ФМ или новейшими АИ-28 вместо турбовентиляторных Д-27. По целевому назначению самолет занимает нишу между средним транспортным самолетом С-130J-30 и тяжелым С-17А. Технические характеристики позволят эксплуатацию на грунтовых взлетных полосах длиной от 915 м (3000 футов).

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