|Истребитель МиГ-29 разбился возле азербайджанской границы
|26.12.2019 13:04
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Об этом сообщает АР.
"Иранский истребитель потерпел крушение в среду на севере страны, близко от границы с Азербайджаном", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в горном районе Сабалан. Спасатели ведут поиски пилота, который связался с базой после катастрофы. Его судьба пока не известна.
Пилот испытывал отремонтированный МиГ-29, вылетев с авиабазы Тебриз на северо-западе Ирана.
Ведется расследование причины крушения.