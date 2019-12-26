|В последние дни года Украину “подморозит”
|26.12.2019 13:23
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
26 декабря будет небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье кое-где туман. Ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 1-6° тепла, в западных областях и на Луганщине от 3° тепла до 1° мороза. В Карпатах небольшой снег.
27-28 декабря в восточных и южных областях небольшой дождь, 28 декабря с мокрым снегом; на остальной территории иногда мокрый снег, 27 декабря в центральных и северных областях преимущественно дождь. 28 декабря на дорогах кое-где гололедица. Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 27 декабря 0-5° тепла, 28 декабря от 2° тепла до 3° мороза. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 3-8° мороза.
29 декабря небольшой, ночью на Правобережье умеренный снег, 30 декабря без опадов.Температура ночью 3-9°, днем 0-5° мороза; в южных (29 декабря и в восточных) областях ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (ночью 30 декабря 1-6° мороза) . В Карпатах снег, температура ночью 8-14°, днем 5-10° мороза.
В Киеве и области 26 декабря температура днем 1-6° тепла. Облачно и дождь. 27 декабря дождь и мокрый снег, температура ночью 0-5° тепла.
28 декабря, в столице и области ожидается мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла.
29 декабря небольшой снег.
30 декабря без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.