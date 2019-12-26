Как мир отпраздновал Рождество RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Китай испытал ракету, которая может "достать" до США • Теплый салат "Белла" с куриной грудкой и яблоками • В последние дни года Украину “подморозит” • Истребитель МиГ-29 разбился возле азербайджанской границы • Украина готова и хочет строить самолеты вместе с Турцией — посол • Мускулистая пища: 5 причин есть творог • Долю лоукостов в Украине планируют увеличить до 45%все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: праздники, Папа Римский, Рождество, церковь, христианство. Как мир отпраздновал Рождество 174праздники, Папа Римский, Рождество, церковь, христианство. 25 декабря католики, протестанты и часть православных христиан по всему миру праздновали Рождество Христово. От Австралии и до Америки прошли праздничные мероприятия и богослужения в честь одного из самых больших праздников в христианском календаре. Церковь Святого Антуана, Стамбул Фоторепортажи Популярные теги футбол, выставки, Нацгвардия, Львов, политики, Львів, политика, ВМС, стихийные бедствия, мода, полиция, фотопроект, депутаты, аннексия Крыма, общество, митинги, фестивали, акции, праздники, туризм, искусство, спорт, Порошенко, НАТО, животные, архитектура, ЗСУ, самолеты, транспорт, корабли, Саакашвили, экология, путешествия, город, Одесса, милиция, природа, выборы, оккупация, церковь, Майдан, марш, кошки, фотоконкурсы, военная техника, столкновения, учения, Новый Год, суд, Шахтер, тест-драйв, бизнес, цирк, Верховная Рада, портрет, фотографы, Донбасс, знаменитости, солдат, культура, досуг, война, соревнования, катастрофы, парады, дети, Александр Зубко, вера, Путин, ВСУ, беспорядки, АТО, зима, джаз, #Євромайдан, Дмитрий Дятлов, женщины, юмор, люди, живопись, протесты, технологии, Киев, Динамо, Карпаты, заводы, история, уикенд, дизайн, мир, Россия, фотография, США, фотоподборки, авиация, традиции, Сергей Смоленцев, музыка, пейзажи, автомобили Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис футбол, выставки, Нацгвардия, Львов, политики, Львів, политика, ВМС, стихийные бедствия, мода, полиция, фотопроект, депутаты, аннексия Крыма, общество, митинги, фестивали, акции, праздники, туризм, искусство, спорт, Порошенко, НАТО, животные, архитектура, ЗСУ, самолеты, транспорт, корабли, Саакашвили, экология, путешествия, город, Одесса, милиция, природа, выборы, оккупация, церковь, Майдан, марш, кошки, фотоконкурсы, военная техника, столкновения, учения, Новый Год, суд, Шахтер, тест-драйв, бизнес, цирк, Верховная Рада, портрет, фотографы, Донбасс, знаменитости, солдат, культура, досуг, война, соревнования, катастрофы, парады, дети, Александр Зубко, вера, Путин, ВСУ, беспорядки, АТО, зима, джаз, #Євромайдан, Дмитрий Дятлов, женщины, юмор, люди, живопись, протесты, технологии, Киев, Динамо, Карпаты, заводы, история, уикенд, дизайн, мир, Россия, фотография, США, фотоподборки, авиация, традиции, Сергей Смоленцев, музыка, пейзажи, автомобилиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Церковь Святого Антуана, Стамбул Reuters, AFP, EPA, bykvu.com, AP, unian.net, ukrinform.ua планета Земля 26.12.2019



новости украины рождество все мир україни отпраздновал Теги: экономика