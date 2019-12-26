Налоговая служба опубликовала график плановых проверок бизнеса в Украине. Планируют проверить 4,1 тыс предприятий, которые считаются рисковыми. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

Почти 1 тыс предприятий, которые подлежат проверке, имеют 3 риска неуплаты налогов высокой степени. Около 550 предприятий имеют 4 риска, примерно 500 – 5 рисков.

Есть несколько критериев, по которым оценивают, рисковое предприятие или нет:

1. уровень уплаты налогов ниже уровня в среднем по отрасли;

2. наличие отношений с контрагентами, которые находятся в состоянии розыска, ликвидации, банкротства и т.д.;

3. наличие информации о неподтверждении реального совершения операции по приобретению;

4. наличие расхождений у плательщика налогов в соответствии с системой автоматизированного налогового обязательства и налогового кредита в разрезе контрагентов (завышение налогового кредита);

5. осуществление внешнеэкономических операций через нерезидентов, зарегистрированных в офшорных зонах.

В налоговой акцентируют, что в следующем году планируют провести на 20% меньше проверок, чем в этом.

С графиком проверок можно ознакомиться на сайте ведомства.

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