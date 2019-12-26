Вторжение в Афганистан: ровно 40 лет назад RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В “ДНР” согласились с тем, что они не государство • Антивирусный маст хэв: какие продукты укрепят иммунитет • В налоговой опубликовали план проверок бизнеса • Милованов раскритиковал НБУ за сильную гривну • НБУ меняет норматив для определения уровня ликвидности банков • Квартира в аренду: рекомендации по выбору ликвидного варианта • Как нужно правильно заваривать имбирьвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, история, СССР, Афганистан. Вторжение в Афганистан: ровно 40 лет назад 283война, история, СССР, Афганистан. Ровно 40 лет назад, 25 декабря 1979 года советские войска вторглись в Афганистан. День календаря был выбран не случайно — руководство СССР решило сделать это на Рождество, чтобы страны Запада не смогли оперативно отреагировать на советское набег в Афган.

Война СССР в Афганистане не была спонтанной — за много лет до вторжения московские метростоевцы построили дорогу через перевал Саланг, названную позже "дорогой шурави" — этот путь открывал прямую дорогу советской военной технике из СССР прямо в Кабул — что и было осуществлено зимой 1980 года. В агрессивных и захватнических планах СССР было присоединение (как сейчас говорят, "интеграция") Афганистана в виде 16-й республики к СССР — но советская армия наткнулась на сопротивление афганского народа и увязла в этой войне на долгих 9 лет.

Ввод так называемого "Ограниченного контингента" советских войск в Афганистан начался накануне нового, 1980 года — 25 декабря 1979-го, на Рождество. Ввели в Афганистан, в основном, мотострелковые соединения, танковые части, артиллерию и части ВДВ (которые потом, в основном, и воевали — так как были наиболее боеспособными войсками в СА). Также в Афганистан были введены и авиационные части, позже приданные к 40-й армии в качестве ВВС.

Предполагалось, что масштабных боевых действий не будет, а войска 40-й армии будут просто охранять важные стратегические и промышленные объекты в стране, помогая совковому правительству Афганистана. Однако войска СССР достаточно быстро втянулись в боевые действия, оказывая поддержку правительственным силам ДРА, что привело к эскалации конфликта — так как противник, в свою очередь, тоже усилил свои ряды.

Война в Афганистане стала очередным никому не нужным безумием, устроенным СССР. Погиб один миллион афганцев, погибли тысячи молодых парней из СССР, ещё больше остались физическими или моральными инвалидами. Афганистан стал последней крупной войной умирающей советской империи — чрезмерные военные расходы и упавший ниже плинтуса международный имидж немало повлияли на распад СССР.

Довольно редкая подборка цветных фото времён Афганской войны. Советские БТР-ы в горном районе Афганистана, мимо проходят местные жиельницы с лицами, закрытыми паранджой Фоторепортажи Популярные теги выборы, Верховная Рада, Дмитрий Дятлов, Донбасс, Шахтер, Львів, аннексия Крыма, природа, Львов, Карпаты, соревнования, парады, самолеты, Новый Год, живопись, Сергей Смоленцев, футбол, ЗСУ, война, депутаты, уикенд, полиция, архитектура, джаз, фотоконкурсы, праздники, корабли, дизайн, НАТО, мир, путешествия, заводы, досуг, знаменитости, технологии, экология, милиция, транспорт, АТО, оккупация, протесты, Киев, тест-драйв, история, суд, учения, Путин, Александр Зубко, политика, животные, цирк, фестивали, спорт, авиация, мода, ВСУ, автомобили, Саакашвили, зима, фотоподборки, фотографы, традиции, марш, юмор, катастрофы, кошки, музыка, люди, женщины, город, искусство, столкновения, вера, военная техника, Динамо, беспорядки, культура, митинги, фотопроект, бизнес, общество, Майдан, стихийные бедствия, портрет, Порошенко, туризм, Нацгвардия, ВМС, политики, солдат, Россия, выставки, дети, пейзажи, церковь, США, #Євромайдан, акции, Одесса, фотография Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец выборы, Верховная Рада, Дмитрий Дятлов, Донбасс, Шахтер, Львів, аннексия Крыма, природа, Львов, Карпаты, соревнования, парады, самолеты, Новый Год, живопись, Сергей Смоленцев, футбол, ЗСУ, война, депутаты, уикенд, полиция, архитектура, джаз, фотоконкурсы, праздники, корабли, дизайн, НАТО, мир, путешествия, заводы, досуг, знаменитости, технологии, экология, милиция, транспорт, АТО, оккупация, протесты, Киев, тест-драйв, история, суд, учения, Путин, Александр Зубко, политика, животные, цирк, фестивали, спорт, авиация, мода, ВСУ, автомобили, Саакашвили, зима, фотоподборки, фотографы, традиции, марш, юмор, катастрофы, кошки, музыка, люди, женщины, город, искусство, столкновения, вера, военная техника, Динамо, беспорядки, культура, митинги, фотопроект, бизнес, общество, Майдан, стихийные бедствия, портрет, Порошенко, туризм, Нацгвардия, ВМС, политики, солдат, Россия, выставки, дети, пейзажи, церковь, США, #Євромайдан, акции, Одесса, фотографияЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Советские БТР-ы в горном районе Афганистана, мимо проходят местные жиельницы с лицами, закрытыми паранджой maxim-nm.livejournal.com Афганистан 26.12.2019



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