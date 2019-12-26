В Украине закрыли 5,3 тысячи игорных заведений и конфисковали около 4,5 тысяч единиц оборудования примерно на 51 миллион гривен, а также открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире “Громадського радіо“.

“До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью – продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью“, – заявил Мартыненко. Владимир Мартыненко отметил, что сейчас в стране не осталось ни одного игорного заведения, который бы работал.

“Их уже нет. Все заведения закрыты“, - сказал он.

Также Мартыненко призвал граждан немедленно сообщать в полицию, если они увидят работающее игорное заведение.

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