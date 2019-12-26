 У Авакова сообщили о закрытии всех игорных заведений в Украине - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
У Авакова сообщили о закрытии всех игорных заведений в Украине
26.12.2019 18:55
В МВД Украины рассказали, что все игорные заведения на территории Украины прекратили работу.

img-0c38a3ce282f5a3246345d3174eee2ad-v_26.12.2019

В Украине закрыли 5,3 тысячи игорных заведений и конфисковали около 4,5 тысяч единиц оборудования примерно на 51 миллион гривен, а также открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире “Громадського радіо“. 

“До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью – продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью“, – заявил Мартыненко. Владимир Мартыненко отметил, что сейчас в стране не осталось ни одного игорного заведения, который бы работал.

“Их уже нет. Все заведения закрыты“, - сказал он.

Также Мартыненко призвал граждан немедленно сообщать в полицию, если они увидят работающее игорное заведение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->