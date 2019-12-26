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|Премии тяжелораненным: Командование решило поощрить 72 солдат
|26.12.2019 19:32
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Военнослужащие, которые в 2019 году получили тяжелые ранения в районе проведения операции Объединенных сил, получат премии от командующего Cухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает в Facebook Управление морально-психологического обеспечения Командования Сухопутных Войск ВС Украины.
Решением командующего сухопутных войск генерал-лейтенанта Александра Сирского решено поощрить тех солдат и офицеров, которые, получив тяжелые ранения, после лечения остались на военной службе или всё еще находятся в госпиталях.
Соответствующий приказ уже подписан. В нем командующий Сухопутных Войск отметил:
«72 военнослужащих в конце этого года получили премии в размере более 5 тыс. грн. от Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, что стало хорошим подарком к Рождественским и новогодним праздникам», - сказано в сообщении.