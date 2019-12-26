Предупреждаем: в этой статье развинчены все мифы о том, во что ты свято веришь. Особам со слабой психикой, по уши забетонированным в стереотипы, от прочтения советуем воздержаться.

Миф №1. Запрещается есть на ночь

Объяснение: Организм человека, как и только живого на Земле, работает по суточному циклу. Днем он тратит энергию, а ночью — восстанавливает и накапливает. Пища, съеденная перед сном, не может быть усвоена физически (организм ведь почти не двигается), значит, она поступит прямиком в резервное хранилище — подкожный жир.

Теория: Жировые клетки — это контейнеры, в которые можно поместить довольно большое количество жира. Заполнить их легко: для этого только лишь нужно поесть углеводов. В ответ на поступление углеводных продуктов в организме вырабатывается инсулин, одной из обязанностей которого как раз и является создание энергетических резервов. А вот извлечь эти накопления из клеток гораздо сложнее. Этим занимается соматотропин (гормон роста), он открывает «контейнеры» и выпускает их содержимое в кровь, гормон вырабатывается в ответ на поступление в организм белковой пищи.

Что делаем: Перед сном рекомендуем съедать белковое блюдо — это подстегнет секрецию гормона роста, который будет покрывать все энергетические нужды организма исключительно за счет расходования подкожных жиров. Но, ни в коем случае, не принимай углеводов. Иначе вырвавшийся на свободу инсулин «испортит весь праздник».

Миф №2. Исключить из питания жирную пищу

Объяснение: Жиры не используются организмом, а сразу откладываются под кожу.

Теория: Жиры условно можно поделить на насыщенные и ненасыщенные (разница в количестве водорода, связывающего молекулы).

Насыщенные жиры — твердые и почти не портящиеся, организмом не усваиваются и транспортируются прямиком под кожу.

Ненасыщенные — жидкие и имеют не очень большой срок годности, зато быстро усваиваются и на организм действуют как дополнительный аккумулятор (из грамма таких жиров получается вдвое больше энергии, чем из грамма углеводов). Плюс ко всему, организм, привыкнув к питанию с содержанием ненасыщенных жиров, разгоняет общий жировой обмен до космических скоростей, так что и подкожные запасы начинают быстро уничтожаться.

Что делаем: Полное избегание употребления жиров просто-напросто прекратит жировой обмен. Организм отвыкнет использовать жиры в качестве топлива, следовательно дальнейшая борьба с весом значительно затруднится. Поэтому советуем всегда включать в свой рацион немного продуктов, содержащих ненасыщенные жиры. Это различные масла, рыба и орехи.

Миф №3. Для похудения довольно одной лишь диеты

Объяснение: Уменьшение калорийности питания до непостижимых пределов, в любом случае, приведет организм к потере большей части жира и снижению веса.

Теория: Под похудением обычно понимается потеря веса и уменьшение объемов, например, талии. Естественно, диета рано или поздно доведет параметры тела до нужных размеров, но:

1. Жир так просто не уйдет. При нехватке энергии организм испытывает стресс и принимает экстренные меры по его устранению. Стрессовые гормоны (например, кортизол) способны расщеплять для своих нужд мышцы, сухожилия и даже те продукты распада, которые никаким другим образом утилизироваться не смогли бы. А жир? А жир-то как раз сжигается в самую последнюю очередь.

2. Для нормального расщепления жира требуется особый гормональный фон, которого могут добиться лишь тренирующиеся люди.

Что делаем: Потерять жир очень просто, гораздо сложнее не потерять вместе с ним необходимые нам мышцы и сохранить общее здоровье организма. Чтобы подкожные резервы сжигались в первую очередь, нужно поднять уровень гормона роста. Проще только это достигается путем интенсивных тренировок и частого высокобелкового питания.

Миф №4. Главное — тратить больше энергии, причем, неважно каким образом (хоть обычной ходьбой)

Объяснение: Золотое правило похудения — тратить больше энергии, чем потреблять. Пояснения и уточнения излишни.

Теория: Здоровое сжигание жира (и только жира!) требует наличия особых гормонов в крови. Ходьба и другие низкоинтенсивные упражнения не приводят к изменению гормонального фона, следовательно не могут действительно рассматриваться для подобных целей. Единственное, что может дать организму длительная ходьба — это повреждение коленных и других суставов нижних конечностей. Спортсмены используют ходьбу только в периоды тяжелого (в любом смысле) тренинга, когда гормональный фон и так уже зашкаливает за все мыслимые нормы.

Что делаем: Для сжигания жира организму требуется расходовать много энергии. И чтобы добиться этого без вреда для здоровья, советуем интенсивную получасовую тренировку вместо длительной и ленивой ходьбы по беговой дорожке.

Миф №5. Живот уберется вместе с жиром

Объяснение: Без комментариев

Теория: Чаще только, вываливающийся живот состоит вовсе не из жира. Под прессом располагается так называемая мембранная мышца, которая выполняет функции опоры для внутренних органов. Во время сидения она расслабляется, растягивается, следовательно и начинает выглядеть сродни мешку. Причем, данный процесс довольно сложно обратить. И ни прокачанный пресс, ни отсутствие жира картины не исправят. Кстати, тут есть и обратные примеры, когда полные, но подвижные люди имеют плоский живот. И ни какой жир не сделает его висячим.

Что делаем: Живот просто так не уберется. Легче себя до такого состояния вообще не доводить: вести активный образ жизни, и не лакать пиво цистернами. Ну, а если уж человек опустился до вываливающегося живота, то нужно сразу отдавать себе отчет в том, что это исключительно его собственная заслуга, которую исправлять придется месяцами, а вероятно и дольше. Мембранная мышца задействуется только при усиленном резком выдохе (но это может навредить здоровью), либо при втягивании живота.

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