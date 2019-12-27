Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

«Все мы хорошо знали и почитали талант Этеллы Чуприк. Нам ее будет не хватать. Соболезнуем родным и близким», - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Чуприк называли одной из самых выдающихся пианисток своего поколения. Она родилась 20 июня 1964 года в городе Виноградово Закарпатской области. Начала играть на фортепиано в трехлетнем возрасте, а в пять лет дала первый концерт, исполнив произведения Шуберта и Шопена.

В 1988 году на конкурсе им. Н. Лысенко получила І премию, была лауреатом многих различных конкурсов и стипендиатом Ассоциации Рихарда Вагнера в Байройте.

В ее репертуаре было около 300 сольных произведений и более двадцати концертов для фортепиано с оркестром. Чуприк записала 13 компакт-дисков.

Она была доценткой Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко, имела звание народной артистки Украины.

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