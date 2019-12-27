Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"Ой что будет в Ивано-Франковске 11 января! Уже варили борщ, теперь возьмемся за банош. Сразу 5 шеф-поваров объединятся, чтобы создать такую вкусность, вкус которой вы не забудете никогда! Настоящий гуцульский банош с брынзой и шкварками. И сварят его целую тонну! А главное, что насладиться этим кулинарным шедевром сможет каждый!", - написал Марцинкив.

Он отметил, что так в Ивано-Франковске хотят установить "вкусный рекорд".

Известно, что банош в Ивано-Франковске планируют варить под открытым небом, и для этого на Локомотиворемонтном заводе смастерят громадный котел.

Бануш, или банош - блюдо, приготовленное из кукурузной муки и сметаны, заправленное шкварками, грибами и брынзой и тому подобное. Распространен в карпатском регионе Украины.

Напомним, 25 декабря в Ивано-Франковске установили рекорд по самому массовому трембитанию, когда на трембитах одновременно заиграли 146 человек.

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