Об этом рассказал Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, презентуя данные экспертного опроса, проведенного этим учреждением, передает Украинформ.

"Эксперты оценили индикаторы развития страны по 10-балльной шкале. И если экономическая ситуация в Украине в принципе улучшается (4,6 против 4,4 в 2018 году), то состояние свободы слова немного ухудшилось (6,1 против 6,8 в 2018-м). Уровень коррупции высок, он незначительно снизился в сравнении с 2018-м (7,3, был 7,8). Но также снизился уровень соблюдения законности (3,3, был 3,6), что нехорошо", - отметил Сухарина.

По его словам, наблюдается снижение оценок в таких позициях, как уровень демократии (5,6 против 6,3), уровень свободы слова (6,1 против 6,8) и уровень прогнозируемости развития государства (3,9, был 5,0).

"Это потому, что вся власть сконцентрирована в руках одной партии, что в украинских условиях не воспринимается демократично. И соответственно никто не знает, что эта партия до конца будет делать”, - заметил аналитик.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 17-24 декабря провел опрос "2019 год в оценках экспертов". Его цель - выяснить мнения и оценки специалистов по основным итогам 2019 года для Украины и прогнозам на следующий год. Всего было опрошено 58 экспертов.

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