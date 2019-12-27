Об этом сообщил 26 декабря заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами, информирует прессслужба МВД.

Как отмечается, заместитель министра внутренних дел сказал, что МВД инициирует поднять размер штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

В частности, Геращенко представил активистам инициативы МВД Украины относительно усиления ответственности за нарушение ПДД. Законопроектами предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Закон Украины «О дорожном движении» и Закон Украины «О Нацполиции».

«Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/час - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев; за управление авто лицом, которое не имеет на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)», - отметил заместитель министра внутренних дел.

Кроме того, как отмечается, важными инициативами МВД является снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает админответственность, с 20 км до 10 км, и предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам.

"Если наезд на человека был совершен водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше", - отмечается в сообщении.

Также Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

«Система фото- и видеофиксации превышения скорости сейчас работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 тысячи случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще только наблюдается превышение скоростного режима водителями», - отметил Геращенко.

В МВД проинформировали, что за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тысяч ДТП, из которых более 21 тысячи - с пострадавшими.

Полицейские составили 96 тысяч административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (ст. 130 КУоАП).

В этих ДТП были травмированы более 26 тысяч лиц, погибло 2 716 лиц.

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