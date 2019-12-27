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- Украина заключила контракты на поставку второй партии Javelin
|Украина заключила контракты на поставку второй партии Javelin
|27.12.2019 13:07
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Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко во время брифинга, сообщает пресс-служба МОУ.
"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов, Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США", - сказал Петренко.
Он добавил, что также заказываются аналогичные ракетные комплексы национального производителя.
Как сообщал Укринформ, в марте 2018 года США утвердили военную помощь Украине, которая включала 210 ракет и 37 пусковых установок "Джавелин". В октябре 2019 года власть США разрешила продажу Украине 150 ракет и 10-ти пусковых установок на сумму 39,2 млн долларов США.