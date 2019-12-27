Такое решение принято в четверг на заседании Синода, сообщает Радио Свобода.

"РПЦ разорвала общение с патриархом Александрийской православной церкви Феодором II и отказалась поминать его в ходе службы... Приходы российской церкви в Африке будут переданы под управление патриарха Кирилла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за того, что в ноябре 2019 года Феодор II объявил о признании Православной церкви Украины и помянул предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в ходе службы.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

После этого было принято заявление Священного синода РПЦ, в котором дальнейшее бытие в евхаристийном общении с Константинопольским патриархатом признано невозможным.

В декабре 2018 года в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания. В состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Поместную церковь Украины уже признали Элладская церковь и Александрийский патриархат. Из-за этого Московский патриархат прекратил с ними молитвенное общение.

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