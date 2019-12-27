27 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархатом, который признал ПЦУ • В Украине планируют повысить штрафы за пьяное вождение и превышение скорости • Каждый пятый украинец будет дважды праздновать Рождество • Украина заключила контракты на поставку второй партии Javelin • В Украине снизился уровень законности и демократии • До Нового года Украину будет заливать дождями • В Ивано-Франковске сварят тонну гуцульского баношавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Крым, Россия, инфраструктура, мосты, Крымский мост. 27 декабря 38Крым, Россия, инфраструктура, мосты, Крымский мост. Стратегічний кримський міст – Сахалін і Якутія зачекають? А чи потрібен залізничний міст Криму? Чи це ще один іміджевий проєкт Путіна? Ще одне «будівництво сторіччя», яке після відкриття стане непотрібним. Ми розібрались, де тут політика, а де економіка? Де піар, а де вигода і необхідність? І чому Росія побудувала залізницю до Криму, а до Якутії та Сахаліна досі ні? Фоторепортажи Популярные теги транспорт, Россия, тест-драйв, Верховная Рада, Львов, церковь, джаз, политика, Саакашвили, юмор, экология, марш, спорт, авиация, мир, полиция, туризм, АТО, Дмитрий Дятлов, Киев, Сергей Смоленцев, животные, музыка, самолеты, митинги, праздники, зима, люди, заводы, оккупация, цирк, милиция, футбол, Путин, дети, портрет, Одесса, политики, Донбасс, общество, стихийные бедствия, Порошенко, Александр Зубко, ВСУ, фотоподборки, корабли, НАТО, беспорядки, город, вера, архитектура, война, аннексия Крыма, фестивали, фотографы, уикенд, женщины, природа, кошки, США, Новый Год, учения, депутаты, традиции, #Євромайдан, ВМС, выставки, Майдан, акции, Карпаты, фотоконкурсы, досуг, протесты, история, Нацгвардия, знаменитости, Шахтер, Львів, автомобили, соревнования, фотография, суд, искусство, Динамо, путешествия, пейзажи, солдат, дизайн, живопись, культура, выборы, бизнес, мода, фотопроект, парады, военная техника, катастрофы, ЗСУ, технологии, столкновения Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис транспорт, Россия, тест-драйв, Верховная Рада, Львов, церковь, джаз, политика, Саакашвили, юмор, экология, марш, спорт, авиация, мир, полиция, туризм, АТО, Дмитрий Дятлов, Киев, Сергей Смоленцев, животные, музыка, самолеты, митинги, праздники, зима, люди, заводы, оккупация, цирк, милиция, футбол, Путин, дети, портрет, Одесса, политики, Донбасс, общество, стихийные бедствия, Порошенко, Александр Зубко, ВСУ, фотоподборки, корабли, НАТО, беспорядки, город, вера, архитектура, война, аннексия Крыма, фестивали, фотографы, уикенд, женщины, природа, кошки, США, Новый Год, учения, депутаты, традиции, #Євромайдан, ВМС, выставки, Майдан, акции, Карпаты, фотоконкурсы, досуг, протесты, история, Нацгвардия, знаменитости, Шахтер, Львів, автомобили, соревнования, фотография, суд, искусство, Динамо, путешествия, пейзажи, солдат, дизайн, живопись, культура, выборы, бизнес, мода, фотопроект, парады, военная техника, катастрофы, ЗСУ, технологии, столкновенияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Стратегічний кримський міст – Сахалін і Якутія зачекають? А чи потрібен залізничний міст Криму? Чи це ще один іміджевий проєкт Путіна? Ще одне «будівництво сторіччя», яке після відкриття стане непотрібним. Ми розібрались, де тут політика, а де економіка? Де піар, а де вигода і необхідність? І чому Росія побудувала залізницю до Криму, а до Якутії та Сахаліна досі ні? 27.12.2019



новости украины декабря україни все фото будет Теги: экономика