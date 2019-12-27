Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерениях России поставлять в Украину электроэнергию, как только Украина отменит запрет на её импорт. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, министр заявил, что он “надеется на отмену решения Украины относительно запрета импорта электроэнергии из Российской Федерации“. При этом он отметил, что речь идет о необходимых для Украины объемах.

При этом, 4 декабря Кабмин, принял законопроект №2233 с поправкой, согласно которой запрещается поставка и продажа электроэнергии из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутреннем рынке.

Однако документ предусматривает, что правительство может отменять запрет на определенный срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в энергосистеме.





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