Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Решение Шевченковского районного суда г.Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск Национального банка и решено взыскать с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Константин Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу из-за неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки.

Следовательно, решение Шевченковского районного суда г.Киева вступило в законную силу. Это позволило Национальному банку 26 декабря 2019 годаполучить исполнительные листы и обратиться в Государственную исполнительную службу по принудительному исполнению решения суда.

"Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. На сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн. Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды", - отметил начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами Национального банка Сергей Бойко.

Как известно, в 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед национальным банком. Поскольку Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Национальный банк обращает внимание, что действительно судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку соперник использовал все возможности для затягивания процесса.

1 октября Шевченковский районный суд г.Киева принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, а во встречном иске Жеваго о признании недействительным договора поруки - отказал.

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