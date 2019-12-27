Ранняя диагностика новообразований теперь будет бесплатной услугой для украинцев. Национальная служба здоровья Украины планирует оплачивать эти услуги больницам, где есть большой поток людей с подобными проблемами. В Программе медицинских гарантий на это предусмотрено около 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Национальной службы здоровья.

“Внедрение ранней диагностики онкозаболеваний дает возможность спасти тысячи жизней наших граждан. Именно следовательно маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия — определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев. На это в программе медицинских гарантий, на 2020 год выделено около 1 миллиарда гривен“, — говорится в сообщении.

Чтобы пройти вышеописанное исследование, необходимо будет иметь направление от семейного врача.

Стоит отметить, что некоторые исследования необходимо проводить в профилактических целях людям, которые достигли определенного возраста. Например, маммография показана женщинам от 40 лет и старше, гистероскопия — от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия — от 40 лет и старше.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира