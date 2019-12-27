Деловые Сводки
|Миллион рабочих мест за 5 лет: Гончарук рассказал о реформе рынка труда
|27.12.2019 19:18
|
На заседании Кабинета министров в пятницу, 27 декабря, был одобрен законопроект о реформе рынка труда, который вскоре будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарук.
Реформа предусматривает 5 ключевых нововведений:
- сохранение и расширение социальных прав работников;
- увеличение количества легальных рабочих мест;
- равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
- повышение доходов работников по всей Украине;
- гармонизацию украинского законодательства с европейским.
Глава правительства обещает, что практическим итогом реформы рынка труда станет появление 1 млн новых рабочих мест в течение 5 лет, а поиски новой работы у жителей Украины будут занимать не более 2 месяцев.
«Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива – это о лучшей работе, высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого», - отметил Гончарук.