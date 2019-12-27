На заседании Кабинета министров в пятницу, 27 декабря, был одобрен законопроект о реформе рынка труда, который вскоре будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарук.

Реформа предусматривает 5 ключевых нововведений:

- сохранение и расширение социальных прав работников;

- увеличение количества легальных рабочих мест;

- равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

- повышение доходов работников по всей Украине;

- гармонизацию украинского законодательства с европейским.

Глава правительства обещает, что практическим итогом реформы рынка труда станет появление 1 млн новых рабочих мест в течение 5 лет, а поиски новой работы у жителей Украины будут занимать не более 2 месяцев.

«Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива – это о лучшей работе, высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого», - отметил Гончарук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира