Из-за введения новых экономических санкций РФ, Украина не сможет получить на рынке больше 31 миллионов долларов, и не досчитается 1,3% нынешнего экспорта в Российскую Федерацию.

Помимо прочего, правительство России запретило местным производителям экспортировать в Украину бумажную продукцию для утилизации, что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину. Данные потери составят больше 21 миллионов долларов.

Больше только от санкций потеряет украинский рынок промышленных медицинских товаров - 16 миллионов долларов.

Рынок котлов центрального отопления потеряет 8,7 миллионов долларов.

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