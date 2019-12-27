Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса в пятницу, 27 декабря.

Через путепровод будет восстановлено движение в оба направления автобусов №27Тр, 155, 550. О возобновлении движения троллейбусов №22, 27, 30, 42 будет сообщено позже.

Напомним, в начале декабря была установлена последняя секция Шулявского моста. Прогон весом в 540 тонн поднял и выставил в проектное положение голландский супердомкрат.

Сегодня в Киеве испытали на прочность новый Шулявский мост. Чтобы запустить движение по Шулявскому путепроводу на этой неделе, строители без выходных работают днем и ночью.

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