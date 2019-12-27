Но наряду с хорошими плодами, попадаются и те, которые уже не пригодны в пищу. Как не ошибиться с выбором?

1. Кожица киви всегда тонкая и покрыта мелкими ворсинками (исключением считаются несколько сортов гладких киви без ворсинок, но в продаже они появляются очень редко)

2. Не следует брать ягоды с пятнами плесени, темными кое-где, это признаки того, что продукт уже начал портиться.

3. Если вы планируете сразу съесть киви, можно купить мягкий фрукт, он будет спелым и сладким. Но если киви предстоит дожидаться своего срока на праздничном столе, то лучше покупать твердые ягоды.

4. Цвет кожуры может быть от зеленого до почти коричневого

5. Спелый киви всегда гибкий (при нажатии на нем не остаются вмятины, но в то же время он не напоминает камень). На всякий случай немного надавите на плодоножку фрукта. Из под вашей руки не должна выделяться влага, в противном случае вы имеете дело с испорченным или перезревшим экземпляром.

6. Аромат у киви фруктовый, но не резкий (запах ощущается через кожицу и усиливается в области плодоножки). Подключите обоняние: если киви источает винный запах – это уже симптом порчи.

Как есть киви?

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