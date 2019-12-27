Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сразу скажу, что газовую тему я сейчас не буду комментировать точно, потому что переговоры еще длятся. Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам еще какие-то день-два", - сказал он.

В то же время, в Нафтогазе сообщили, что итоговое соглашение еще не достигнуто. Переговоры продолжаются", - сообщили в компании.

Переговоры об итоговом документе начались накануне. Ожидается, что договор может быть подписан сегодня или на выходных.

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