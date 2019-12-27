Деловые Сводки
- Не жили хорошо, нечего и начинать? Есть ли у Кабмина стратегия экономического развития?
- Духовой рекорд: в Ивано-Франковске одновременно заиграли полторы сотни трембит
- Украина возобновит экспорт оружия – Минэкономики
- Кабмин упрощает работу суда присяжных
- Гончарук: Переговоры по газу продлятся день-два
|Украина возобновит экспорт оружия – Минэкономики
|27.12.2019 22:42
|
Это значит, что Украина возобновит экспорт оружия после паузы в почти четыре месяца, сказала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в комментарии агентству Интерфакс-Украина в пятницу, 27 декабря.
"Экспорту оружия и военной техники (ОВТ) быть!", – прокомментировала она это событие.
Панаиотиди уточнила, что в отсутствие выводов комиссии экспорт ОВТ действительно был приостановлен.
Президент Владимир Зеленский указом 23 декабря утвердил персональный состав МК ВТС и экспортного контроля. Главой комиссии является заместитель министра обороны Александр Полищук, которого глава государства назначил на эту должность указом от 11 декабря.
Согласно положению о комиссии, она привлекается к рассмотрению вопросов о предоставлении выводов на проведение переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров на осуществление международных передач товаров военного назначения и двойного использования, разрешений на осуществление международных передач таких товаров, в отношении которых установлен режим экспортного контроля.