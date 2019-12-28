28 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Выходные в январе 2020: сколько будем отдыхать • С чем подавать шампанское • Минфин назвал гривну причиной "дыры" в бюджете • Не жили хорошо, нечего и начинать? Есть ли у Кабмина стратегия экономического развития? • КБ "Южное" разрабатывает новые реактивные снаряды • Российская деревня вымирает: в города отправляются тысячи людей • О чем нужно помнить, выбирая кививсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Трамп, итоги, цитаты, Зеленский, Грета Тунберг, 2019. 28 декабря Трамп, итоги, цитаты, Зеленский, Грета Тунберг, 2019. Зеленський пішов у президенти, ЗМІ оголошували про палаючий Нотр-Дам, а Грета Тунберг присоромила світових лідерів — дивіться, як звучали цитати головних подій 2019-го року. Фоторепортажи Популярные теги акции, АТО, дизайн, депутаты, марш, США, парады, Майдан, искусство, выборы, мода, юмор, Александр Зубко, Саакашвили, ЗСУ, Верховная Рада, катастрофы, ВМС, Киев, тест-драйв, фотопроект, транспорт, автомобили, спорт, живопись, соревнования, бизнес, Порошенко, заводы, фотографы, митинги, джаз, фотоконкурсы, женщины, протесты, Карпаты, #Євромайдан, столкновения, аннексия Крыма, путешествия, Сергей Смоленцев, Шахтер, животные, дети, НАТО, фотоподборки, ВСУ, праздники, Нацгвардия, церковь, политики, выставки, военная техника, цирк, солдат, культура, оккупация, туризм, самолеты, технологии, люди, архитектура, экология, Львів, мир, война, беспорядки, традиции, Путин, уикенд, Динамо, полиция, учения, Дмитрий Дятлов, авиация, пейзажи, портрет, зима, Одесса, Львов, корабли, история, Донбасс, фотография, милиция, стихийные бедствия, футбол, политика, досуг, город, музыка, кошки, вера, природа, знаменитости, фестивали, общество, суд, Новый Год, Россия Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец акции, АТО, дизайн, депутаты, марш, США, парады, Майдан, искусство, выборы, мода, юмор, Александр Зубко, Саакашвили, ЗСУ, Верховная Рада, катастрофы, ВМС, Киев, тест-драйв, фотопроект, транспорт, автомобили, спорт, живопись, соревнования, бизнес, Порошенко, заводы, фотографы, митинги, джаз, фотоконкурсы, женщины, протесты, Карпаты, #Євромайдан, столкновения, аннексия Крыма, путешествия, Сергей Смоленцев, Шахтер, животные, дети, НАТО, фотоподборки, ВСУ, праздники, Нацгвардия, церковь, политики, выставки, военная техника, цирк, солдат, культура, оккупация, туризм, самолеты, технологии, люди, архитектура, экология, Львів, мир, война, беспорядки, традиции, Путин, уикенд, Динамо, полиция, учения, Дмитрий Дятлов, авиация, пейзажи, портрет, зима, Одесса, Львов, корабли, история, Донбасс, фотография, милиция, стихийные бедствия, футбол, политика, досуг, город, музыка, кошки, вера, природа, знаменитости, фестивали, общество, суд, Новый Год, РоссияЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Зеленський пішов у президенти, ЗМІ оголошували про палаючий Нотр-Дам, а Грета Тунберг присоромила світових лідерів — дивіться, як звучали цитати головних подій 2019-го року. 28.12.2019



новости украины все україни декабря города есть Теги: экономика