|ВСУ получили бронированные медицинские машины
|28.12.2019 11:16
|
Партию бронированных медицинских машин МТ-ЛБ-С передали для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
Машины подготовила украинская научно-производственная компания ВК Система. Они созданы на базе советских машин МТ-ЛБ.
"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы... В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых и пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на протяжении 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, только же контрактом предусмотрено приобретение для нужд украинской армии 120 медицинских машин.