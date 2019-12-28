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|Снег и заморозки: в Украину вернулась настоящая зима
|28.12.2019 12:11
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В Украину вернулась настоящая снежная зима. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На западе страны ожидаются снегопады на протяжении дня. Также в регионе обещают заморозки -3 градусов по Цельсию.
На востоке сегодня вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух прогреется до +4 градусов по Цельсию, без заморозков.
Южным регионам повезло меньше. Сегодня там ожидаются дожди на протяжении дня. На термометре +2…+6 градусов по Цельсию.
В северной части страны снегопады и заморозки до -1 градуса по Цельсию.
В Центральной Украине ожидается мокрый снег с дождем. На улице максимально +2 градуса по Цельсию, без заморозков.
В Киеве 28 декабря снег на протяжении только дня. Воздух прогреется в пределах 0…+2 градуса по Цельсию.