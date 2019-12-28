Результаты голосования обнародованы в отчете на сайте Харьковского горсовета.

Как следует из отчета, обсуждение проводилось с 19 ноября по 18 декабря в форме электронной консультации, в голосовании приняли участие 5 475 человек.

Из них 3668 человек (67%) поддержали предложение о переименовании проспект Петра Григоренко в маршала Жукова, 1807 (33%) – высказались против.

Также было внесено 22 отдельных предложения, большинство которых касались переименования проспекта в Стадионный.

Параллельно, как отмечается в информации горсовета Харькова, проводилось участники общественного обсуждения могли голосовать по телефону, присылать письма по почте, или по электронной почте.

Полный отчет о результатах общественного обсуждения в горсовете Харькова обещают опубликовать не позднее 1 января.

Результаты обсуждения вместе с отдельными предложениями будут направлены в комиссию по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

Как сообщал Укринформ, 18 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городской совет в судебном порядке будет отстаивать право переименовать проспект Григоренко в честь Жукова, ссылаясь на то, что коллегия Кассационного административного суда Верховного суда Украины открыла производство по жалобе Харьковского горсовета на переименование проспекта Жукова в проспект Григоренко.

19 июня сессия Харьковского горсовета переименовала проспект им. Григоренко в проспект Маршала Жукова.

Тогда же Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился в прокуратуру с заявлением об ответственности председателя Харьковского горсовета Геннадия Кернеса.

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