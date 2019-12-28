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Нацбанк обвалил курс гривны на Новый год
28.12.2019 13:07
Официальный курс гривны по отношению к доллару вырос на 39 копеек. Такая котировка будет действовать до 3 января из-за выходных.

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Национальный банк Украины установил официальный курс на 28 декабря - 3 января.

Регулятор ослабил гривну на 39 копеек – до 23,68 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 27 декабря.

Также стоимость евро увеличилась на 62 копейки.

Так, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: – 100 долларов США – 23,6862 гривны; – 100 евро – 26,4220 гривен.

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