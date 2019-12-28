Деловые Сводки
- Нацбанк обвалил курс гривны на Новый год
- Украинцы смогут получать зарплату на карту любого банка — правительство дало добро
- Переименование проспекта Григоренко в Харькове: опубликовали результаты голосования
- Снег и заморозки: в Украину вернулась настоящая зима
- В Канаде вырезали сцену с Трампом из фильма "Один дома 2"
|Нацбанк обвалил курс гривны на Новый год
|28.12.2019 13:07
|
Национальный банк Украины установил официальный курс на 28 декабря - 3 января.
Регулятор ослабил гривну на 39 копеек – до 23,68 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 27 декабря.
Также стоимость евро увеличилась на 62 копейки.
Так, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: – 100 долларов США – 23,6862 гривны; – 100 евро – 26,4220 гривен.