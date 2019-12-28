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- Вятрович обратился в СБУ из-за празднования коммунистами 140-летия Сталина
|Вятрович обратился в СБУ из-за празднования коммунистами 140-летия Сталина
|28.12.2019 13:25
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Текст депутатского обращения Вятрович опубликовал в Facebook.
"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку. Не смеем допустить подобного в Украине, СБУ должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено законодательством. Сегодня направил соответствующее депутатское обращение к господину Баканову", - отметил депутат.
В обращении Вятрович спросил у главы СБУ, было ли известно в ведомстве об осуществлении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по случаю празднования 140-летия Сталина, или инициировали за это привлечение к ответственности, а также какие меры сейчас принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима.
21 декабря на сайте КПУ появилась информация о проведении научно-практической конференции на тему: "И. В. Сталин и революционное преобразование мира".
Мероприятие посвятили 140-й годовщине рождения Сталина.
Как сообщал Укринформ, 14 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе, Владимира Вятровича, включенного в избирательный список политической партии «Европейская солидарность».