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Синоптики обещают снег, сильный ветер и гололед
28.12.2019 14:21
В Украине 28 декабря снег, температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.

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Об этом сообщили Укринформу в Укргидрометцентре.

"28 декабря в Украине облачно. В западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный, на Прикарпатье значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица; температура днем 0-5° мороза, в Карпатах 6-11° мороза. На остальной территории небольшой мокрый снег, в восточных и южных областях с дождем; температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, на юге и востоке страны днем до 5° тепла. Ветер в стране северный и северо-восточный, 7-12 м/с", - отмечается в сообщении.

В Киеве 28 декабря облачно, будет идти небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура днем 0-2° тепла.

В Киевской области тоже пасмурно, пройдет снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла.

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