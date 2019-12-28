Как передает "Суспільне UA", Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова сразу выпустили под личное обязательство из-за возможного внесения их в список на обмен с Россией удерживаемыми лицами.

Ходатайство об освобождении осужденных под личное обязательство подал прокурор для выполнения договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита в Париже. Люди в зале суда встретили соответствующее решение криками "Позор". Обвиняемые слушали приговор в режиме видеоконференции.

26 декабря прокурор Владимир Лымарь заявил о том, что Россия настаивала на включении Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова в списки для обмена. По его словам, для РФ этот вопрос был принципиальным.

Напомним, во время Марша единства в честь чтения памяти Небесной сотни в Харькове 22 февраля 2015 года прогремел взрыв. На месте погибли два человека, еще 11 получили ранения. На следующий день после теракта в больнице умер 15-летний подросток, у которого была открытая черепно-мозговая травма и он находился в коме. Еще через день умер 18-летний студент, который также получил серьезные травмы во время взрыва. Общее количество жертв теракта в Харькове таким образом составило четыре человека.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное обрезками арматуры. Устройство было в целлофановом пакете, его спрятали в снегу и якобы привели в действие дистанционно. В СБУ считают, что к теракту причастна Россия. В марте 2015 года суд арестовал Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира