Об этом сообщает Укравтодор.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, округленных участков и тому подобное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое; в Закарпатской, Одесской, Черкасской областях кое-где автодороги заснеженные.

Утром в западных, северных, центральных и Одесской областях, где выпало от 2 до 5 см снега, на дорогах кое-где лежит снег, на востоке туман. Средняя температура воздуха в западных областях -3+1°С, в центральных и северных -1+3°С, в восточных и южных +2+4°С.

Снег также лежит на перевальных участках дорог, в частности во Львовской области выпало до 10-15 см снега. Температура воздуха +1-5°С. Покрытие преимущественно мокрые, на Вишковском, Абранском, Торунском, Латирськом перевалах кое-где заснеженное, на Ужоцком перевале снежная каша.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано в работе 715 единиц техники и 1022 рабочих дорожных организаций.

По сообщению Укргидрометцентра, 28 декабря в Украине облачно, в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренный, на Прикарпатье значительный снег. Порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица; температура 0-5° мороза, в Карпатах 6-11° мороза. На остальной территории небольшой мокрый снег, в восточных и южных областях с дождем; температура в течение суток -2+3°С, на юге и востоке днем до 5° тепла. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/сек.

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