Поехали! Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост

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"Этот мост уже является современным мостом, который будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку в нашем городе. Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. Многие люди сомневались, много людей, которые скептически относились. Но могу сказать, что все те задачи, которые мы берем, мы выполняем. И следующий шаг - мы также планируем к концу следующего года запустить автосообщение между левым и правым берегами на Подольско-Воскресенском мосту. Это также будет подарком в следующем году для киевлян", - сказал Кличко.

27 декабря в Киеве прошли динамические испытания пролетных строений Шулявского путепровода. При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика - 30 тонн.

"То есть, мост надежный и будет эксплуатироваться много лет ... Сейчас уже не будет пробок на Проспекте Победы, и транспорт с сегодняшнего дня будет ездить по Шулявскому путепроводу", - добавил Кличко. Фоторепортажи Популярные теги Карпаты, экология, традиции, аннексия Крыма, Александр Зубко, Путин, женщины, знаменитости, военная техника, город, технологии, спорт, транспорт, соревнования, Динамо, футбол, суд, столкновения, Дмитрий Дятлов, архитектура, самолеты, цирк, Саакашвили, корабли, животные, #Євромайдан, протесты, тест-драйв, фотографы, выборы, туризм, вера, Россия, автомобили, ВСУ, Львів, портрет, фотоподборки, праздники, депутаты, Новый Год, милиция, стихийные бедствия, ВМС, джаз, беспорядки, АТО, люди, кошки, пейзажи, бизнес, мир, политики, оккупация, ЗСУ, мода, НАТО, Сергей Смоленцев, авиация, фотопроект, акции, природа, Порошенко, солдат, фотоконкурсы, Верховная Рада, Шахтер, заводы, фотография, культура, история, дизайн, музыка, Львов, Донбасс, живопись, юмор, уикенд, церковь, Одесса, путешествия, Нацгвардия, полиция, искусство, политика, досуг, война, зима, выставки, Киев, Майдан, учения, парады, фестивали, катастрофы, общество, США, дети, митинги, марш Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Карпаты, экология, традиции, аннексия Крыма, Александр Зубко, Путин, женщины, знаменитости, военная техника, город, технологии, спорт, транспорт, соревнования, Динамо, футбол, суд, столкновения, Дмитрий Дятлов, архитектура, самолеты, цирк, Саакашвили, корабли, животные, #Євромайдан, протесты, тест-драйв, фотографы, выборы, туризм, вера, Россия, автомобили, ВСУ, Львів, портрет, фотоподборки, праздники, депутаты, Новый Год, милиция, стихийные бедствия, ВМС, джаз, беспорядки, АТО, люди, кошки, пейзажи, бизнес, мир, политики, оккупация, ЗСУ, мода, НАТО, Сергей Смоленцев, авиация, фотопроект, акции, природа, Порошенко, солдат, фотоконкурсы, Верховная Рада, Шахтер, заводы, фотография, культура, история, дизайн, музыка, Львов, Донбасс, живопись, юмор, уикенд, церковь, Одесса, путешествия, Нацгвардия, полиция, искусство, политика, досуг, война, зима, выставки, Киев, Майдан, учения, парады, фестивали, катастрофы, общество, США, дети, митинги, маршВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Укрінформ Киев, Украина 28.12.2019



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