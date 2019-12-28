|В ООС проверили боеготовность танковых подразделений
|28.12.2019 16:28
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Об этом говорится на сайте Минобороны.
"В рамках проведения двухдневной проверки готовности к выполнению задач танковые подразделения отрабатывали тактику, а затем практические действия... выхода в указанные районы с целью преодоления вероятного противника с поддержкой противотанковых средств, а на заключительном этапе была стрельба на меткость и на месте, и в движении", - говорится в сообщении.
Выполняли задачи армейцы на модернизированных «броневиках», оборудованных тепловизорами, GPS-навигаторами и более мощными двигателями.