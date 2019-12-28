Именно 28 декабря 1895 года в подвале «Гранд кафе» на бульваре Капуцинок в Париже состоялся первый публичный платный сеанс «синематографа», изобретенного братьями Люмьер. Изысканная толпа, собравшаяся на первый в мире киносеанс, смотрела «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

На время изобретения кино считалось аттракционом, «подвижной фотографией»; оно много заимствовало из литературы и театра.

В Киеве первый кинотеатр открыли в 1897 году. Вечером 3 января в клубе Киевского дворянского собрания состоялся пробный «сеанс подвижных живых картин кинематографа Люмьера». Киноаппарат Люмьера тогда еще не ввели в серийное производство, и его владельцем был руководитель «Киевского общества драматических артистов» Николай Михайлович Соловцов. Первые фильмы «крутили» в арендованном Соловцовым театре Бергонье на улице Фундуклеевской (ныне здание Театра русской драмы им. Леси Украинки).

В Украине игровые ленты появились в 1907 году, с 1909 года начали выпускать комедии, драмы, водевили из репертуара и в исполнении актеров украинских театров: «Шельменко-денщик», «Москаль-волшебник», «Ночь перед Рождеством». Существовали небольшие студии в Екатеринославе (Днипро), Одессе, Киеве. Затем были по-настоящему «революционные» для украинского кино 20-е годы ХХ века, когда появились фильмы Довженко «Звенигора» (1928), «Арсенал» (1929), «Земля» (1930).

С появлением звука украинский кинематограф получил новое дыхание. В 30-х годах Иван Кавалеридзе снял «Колиивщину» (1933), «Прометея» (1935), «Наталку Полтавку» (1936), «Запорожца за Дунаем» (1937).

Теперь же украинский кинематограф после многих лет упадка начинает возрождаться. В частности, американский журнал Rolling Stone внес украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого в список 50 лучших фильмов десятилетия. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Верховная Рада 19 декабря приняла президентский закон "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages")". Участие в организации, членами которой являются 38 государств Совета Европы, открывает доступ к получению финансирования отдельных проектов кинопроизводства (копродукции) из фондов общего бюджета организации, который составляет 25 млн евро и наполняется в основном благодаря членским взносам.

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