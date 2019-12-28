Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин освобождены решением суда из-под стражи, Александр Маринченко и Сергей Тамтура - из-под домашнего ареста. Всем им назначена мера пресечения в виде личного обязательства.

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