Деловые Сводки
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|Убийц Небесной сотни отпустили на волю
|28.12.2019 22:21
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Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин освобождены решением суда из-под стражи, Александр Маринченко и Сергей Тамтура - из-под домашнего ареста. Всем им назначена мера пресечения в виде личного обязательства.
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