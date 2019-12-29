Анализируем причины и прогнозируем будущее украинской валюты. Об этом пишет Укринформ.

Перед продолжительными выходными Национальный банк резко - на 40 копеек - понизил официальный курс украинской валюты к американскому «зеленому». Еще больше гривня потеряла в цене по сравнению с единой европейской валютой - более 60 копеек. Таким образом, до 7 января (включительно) курс НБУ будет таким:

Существенная потеря позиций гривни, которую агентство "Блумберг", напомним, признало мировой рекордсменкой по темпам укрепления в 2019 году, связана прежде только с повышенным спросом на иностранную валюту, возникшем в ходе торгов на межбанке в четверг, 26 декабря. Тогда Нацбанк приобрел рекордные $700 миллионов, что и обожгло крылья гривне, которая до этого несколько месяцев подряд была на взлете. Цель вроде благородная - спасти рынок от давления сверхпредложения иностранной валюты от НАК "Нафтогаз", которое, по мнению экспертов, могло опустить доллар чуть ли не до рекордных 20 гривень. Окончательно бы снизило уровень конкурентности продукции наших экспортеров на мировых рынках и поставило еще больший крест на доходной части бюджета как 2019-го, так и 2020 года. Но не перегнули ли при этом палку? И не станет ли искусственное сдерживание гривни катализатором ряда объективных факторов, которые могут привести к очередному витку девальвации (обесценивания национальной валюты)?

Падение гривны. Что произошло?

Казалось бы, после того, как наша валюта с начала года набрала в цене 19%, потеря "каких-то" 1,7% - не такая уж и проблема. И если бы речь шла о подобном "откате", например, за месяц, в этом действительно не было бы ничего страшного - колебания характерны для валют стран с переходной экономикой. Но не забывайте, что падение произошло действительно в один момент - под конец торгов на межбанковском рынке в четверг и в течение торговой сессии в пятницу. Что, к тому же, спровоцировало повышенную турбулентность и признаки паники на наличном и черном рынках. А это опасно. Ведь отечественные спекулянты уже не раз демонстрировали, что умеют сделать "слона" даже из маленькой "мушки" и расшатать ситуацию. И тогда уже Нацбанку придется не искусственно удерживать укрепление национальной валюты, как до сих пор, а за счет золотовалютных резервов гасить "дефляционное возгорание". Некоторые признаки того, что оно может разгореться уже в ближайшие недели, похоже, есть. Речь, в частности, о довольно бурной реакции на события на межбанке "черного" и наличного рынков. Там стоимость иностранной валюты выросла еще больше - кое-где до 25 гривень 40 копеек за доллар и почти до 28 гривень - за евро. Но уже к середине дня в субботу курсы, по данным финансовых аналитиков, пошли вниз. Скажем, по информации Finance.ua, котировки на "черном" рынке установились на уровне 24,46-24,84 гривни за доллар и 26,9-27,75 гривни за евро. На наличном рынке зафиксированы следующие показатели: 23,75-24,62 гривни за доллар, 26,31-27,36 - за евро.

Есть шанс, что такая же тенденция сохранится и на время долгих выходных. Ведь торгов на межбанке в этот период не будет. С другой стороны - такой длинный (почти полторы недели) период неопределенности и неуверенности: куда - вверх или вниз - "уйдет" гривня после Нового года, позволит спекулянтам неплохо нажиться благодаря увеличению маржинальности при покупке и продаже валюты. Мы привыкли, что в период относительной курсовой стабильности или постоянного укрепления национальной валюты, как это происходило в последние месяцы, "обменники" выставляют довольно несущественную маржу: разница между курсами покупки и продажи, как правило, составляет 20-25, а то и 10-15 копеек. За исключением разве что отдельных обменных пунктов, рассчитанных на "туристических лохов", которые работают, скажем, на вокзалах и в аэропортах. Но как только гривня сталкивается с какими-то проблемами - эта разница возрастает. И сейчас - именно такая ситуация. К примеру, утром "обменники", в которые корреспондент Укринформа заглянул по дороге на работу, покупали доллары по 24-24,2 гривны. Продавали - по 25, 25,20 и даже - по 25 гривен 30 копеек. Это - чуть ли не на две гривни больше, чем перед католическим Рождеством (23,40-23,50). С одной стороны, владельцы обменных пунктов таким образом рассчитывают заработать. Ведь далеко не все наши соотечественники имеют возможность «придержать» доллары и евро до "лучших времен". Немало денег уходит на предпраздничные закупки, подготовку застолья и подарки. С другой - такая ситуация, как правило, знак намерений банкиров самым придержать валюту на фоне неутешительных для гривни прогнозов. Или просто в ожидании: «что же будет?".

Что будет с гривней после праздников

Правда, валютные прогнозы, по-прежнему остаются делом неблагодарным. Как и всегда, эксперты в этом вопросе делятся на оптимистов и пессимистов. Первые говорят, что все успокоится: если не сразу же после новогодних и рождественских праздников, то к концу января - начале февраля, когда завершится традиционное для начала года сезонное снижение курса национальной валюты.

Особо неприятных сигналов эти специалисты не видят. Ведь события входе двух последних в уходящем году торгов на межбанковском рынке они объясняют искусственным "подтягиванием" курса к параметрам, положенных в основу госбюджета. Интересно, что в этой связи некоторые эксперты - в том числе и те, кто раньше ругал НБУ за "равнодушие" к интересам украинских экспортеров, - начали критиковать руководство регулятора за то, что "Нацбанк из независимого органа снова начинает превращаться в "ручной". Мол, как только власти пригрозили пальчиком - "А-яй-яй! Экспортеры страдают, бюджет не наполняется... ", НБУ "выбросил" на межбанк 17 миллиардов гривень, за которые за один день купил $700 миллионов. Еще $500 миллионов по средневзвешенному курсу 23 грн 69 копеек Нацбанк купил на специальном аукционе в субботу. "Вместо того, чтобы делать это постепенно, растягивая расходы на интервенции хотя бы на неделю...", - отмечают эксперты.

Что касается прогнозов от «оптимистов», то они таковы: если гривня в ближайшие недели уже не вернется к росту, то вероятность сохранения курса на уровне 23,70-24,00 за доллар на довольно долгий период - большая. Один из аргументов - приток в Украину дополнительной партии валюты перед завершением года ($2,9 миллиарда, которые российский "Газпром" перечислил "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража).

Пессимисты же считают, что нынешнее падение гривни - только начало. И "искусственным" они называют не сдерживание ревальвации гривны, а ее предыдущее стремительное укрепление. Мол, в ближайшее время наша национальная валюта потеряет все, что с таким трудом отвоёвывала у доллара и евро в течение 2019 года. По их прогнозам, возможен "откат" курса к отметкам 27-28, или 29-30 гривень за доллар. Все зависит от того, когда и какими темпами иностранные владельцы украинских ценных бумаг начнут выводить свои деньги за границу...

Также эксперты напоминают, что кроме фактора возможного массового выхода иностранцев с рынка ОВГЗ, в начале следующего года на ситуацию на валютном рынке будут влиять следующие факторы:

1. Объемы экспорта и импорта. К сожалению, тенденции последних месяцев 2019-го добавляют пессимизма: возможности наших экспортеров падают, темпы роста импорта ускоряются. В частности, и благодаря повышению внутреннего спроса путем увеличения уровня доходов украинцев и сохранения возможностей для "беспроблемного" и легкого потребительского кредитования.

2. Сохранение (или потеря) транзита газа. Будем надеяться, в воскресенье "Нафтогаз" и "Газпром" заключат транзитное соглашение. При этом объемы, которые российский монополист вероятно будет прокачивать нашей «трубой» в следующем году (65 миллиардов кубометров), наряду с применением европейской формулы расчета стоимости транспортировки топлива позволят Украине сохранить доходы от прокачки газа на прежнем уровне - примерно $2,5 миллиарда в год. А вот ввиду ожидаемого сокращения объемов прокачки топлива в 2021-м и в последующие годы значительную часть этих поступлений страна может потерять. Но ломать голову над тем, как минимизировать возможные потери, конечно, правительству придется чуть позже.

3. Приток валюты от переводов трудовых мигрантов. С этим, кажется, все в порядке. Эти перечисления от наших соотечественников, работающих за рубежом, в последние годы постоянно растут...

4. Политика Национального банка. Прогнозировать ее пока сложно. С одной стороны, регулятор последние годы демонстрировал свою институциональную независимость. С другой - время от времени страна получала сигналы, которые могут свидетельствовать, что кто-то что-то пытается "нашептывать" на ухо нашим банкирам. А те время от времени поддаются на уговоры...

Между тем в правительстве рассчитывают, что украинская национальная валюта и в дальнейшем будет постепенно укрепляться. Такой прогноз обнародовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. "Гарантировать такое нельзя, поскольку это зависит от многих факторов. Экономический кризис, например, внутриполитическая ситуация, какие международные переговоры - все это влияет на ситуацию... Но наиболее возможный сценарий - постепенное усиление гривни", - подчеркнул министр.

Владислав Обух, Киев

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