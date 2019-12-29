Деловые Сводки
- В Украине демонтировали уже 46 незаконных заправок - Гончарук
- В Украине за день закрыли более 5300 игорных заведений — Гончарук
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|В Украине за день закрыли более 5300 игорных заведений — Гончарук
|29.12.2019 12:50
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Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в Facebook.
"На прошлой неделе мы за 1 день закрыли свыше 5300 игорных заведений по всей территории Украины. Слухи о том, что кто-то где-то снова открылся - недопустимая история. Мы обратились к людям с призывом фиксировать возможные случаи возобновления работы игорных залов", - рассказал Гончарук.
Он добавил, что на Правительственную горячую линию уже поступило несколько сообщений, реакцией на которые стало закрытие 4 нелегальных игорных залов благодаря обращению людей.
Гончарук напомнил, что звонки на горячую линию 1545 бесплатные.
Как сообщалось, Кабинет министров 20 декабря принял распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. После этого министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Нацполиции до 16-ти часов 20 декабря прекратить функционирование игорных заведений.