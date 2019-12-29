|Нацбанк с начала года купил рекордные $8 миллиардов
|29.12.2019 13:45
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Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Объявленный объем аукциона составлял $600 млн. По итогам аукциона Нацбанк удовлетворил одну заявку на сумму $500 млн по средневзвешенному курсу 23,6862 гривни за доллар.
Как сообщал Укринформ, 26 декабря НБУ провел аукцион по покупке валюты, а также интервенции по единому курсу. В целом по итогам дня чистая покупка валюты Нацбанком составила рекордные $700 млн.
Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около $8 млрд, что также является рекордным значением с 2007 года.
Регулятор отмечают, что предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.
Международные резервы Украины в ноябре увеличились на $0,5 млрд и на 1 декабря составили $21,9 млрд.