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|Силы спецопераций ВСУ показали мощное видео под музыку Riffmaster
|29.12.2019 16:30
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Командование Сил Специальных операций ВСУ показало мощный видеоотчет достижения своих бойцов за уходящий 2019 год.
Видео появилось на Facebook-странице Командования ССО ВСУ. Интересно, что ролик сопровождает музыка Андрея Антоненко - известного музыканта, военнослужащего, АТОшника и лидера рок-группы Riffmaster, который является фигурантом громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
К слову, ССО ВСУ были созданы 5 января 2016 года. Это самый молодой род войск в Украине.
Сообщается, что за год были проведены тысячи часов военный подготовки и выполнения поставленных боевых задач. Бойцы ССО поучаствовали во многих международных учениях как в Украине, так и за рубежом, где смогли отточить свое мастерство.
Также говорится о достижении совместимости с НАТО и получении сертификации на участие в операциях сил быстрого реагирования. ССО ВС Украины в 2019 году сделало весомые шаги относительно реализации задачи - быть самодостаточным боевым организмом, который способен выполнять поставленные задачи, в частности, присущие другим видам Вооруженных Сил Украины. Это было очень насыщенно и результативно - сказано в сообщении. Видео не случайно сопровождается музыкой Riffmaster.
Отметим, что Антоненко является автором гимна Сил Специальных Операций (песня группы Riffmaster "Тихо Прийшов, Тихо Пішов").