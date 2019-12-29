Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на начальника отделения комплектования в штабе Сухопутных войск Николая Качаненко.

По его словам, нынешняя призывная кампания проходила гораздо более организованно, чем предыдущая, хотя приходилось устраивать совместные рейды сотрудников военкоматов и полиции, чтобы выполнить план призыва.

В целом призвано 15 200 юношей, из которых, как и предполагалось, 9 000 пополнят военные части ВСУ. По состоянию на 27 декабря 3 340 призывников подписали контракт. Сейчас в военкоматах началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

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