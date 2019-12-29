 Осенний призыв: 9000 человек будут служить в ВСУ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Осенний призыв: 9000 человек будут служить в ВСУ
29.12.2019 17:07
Осенний призыв завершен, 9 000 человек призваны для службы в Вооруженных силах.

armiya_neww

Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на начальника отделения комплектования в штабе Сухопутных войск Николая Качаненко.

По его словам, нынешняя призывная кампания проходила гораздо более организованно, чем предыдущая, хотя приходилось устраивать совместные рейды сотрудников военкоматов и полиции, чтобы выполнить план призыва.

В целом призвано 15 200 юношей, из которых, как и предполагалось, 9 000 пополнят военные части ВСУ. По состоянию на 27 декабря 3 340 призывников подписали контракт. Сейчас в военкоматах началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->