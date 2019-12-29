Документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

"Одновременно с целью обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении его меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 декабря Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины с целью приведения в соответствие к Закону Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, им предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности с УПК должны исключить нормы о депутатской неприкосновенности.

К слову, уголовное производство, где вероятным фигурантом является народный депутат, сможет начать исключительно генеральный прокурор.

Также проект предлагает внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины" и исключить из нормы Регламента Рады о предоставлении согласия на привлечение нардепов к уголовной ответственности, задержанию или аресту.

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