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|Иран пригрозил уничтожать корабли-разведчики в районе совместных учений с РФ и Китаем
|30.12.2019 10:53
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Об этом сообщает Tasnim.
"Совместные учения это не шутки, и мы не шутим. Любые средства, как водные, так и воздушные, будут сбивать в районе проведения учений", — заявил Саяри.
"Определенная информация об учениях будет обнародована, но тайная информация никому не будет предоставлена", - добавил Саяри.
Как сообщалось, РФ, Иран и Китай проводят совместные четырехдневные военно-морские учения в Индийском океане с 27 декабря.